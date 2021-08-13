Кандидат в премьер-министры Норвегии призвал к более активному диалогу с Россией

ТАСС, 13 августа. Норвегия должна теснее сотрудничать с Россией, об этом заявил кандидат в премьер-министры Норвегии Юнас Гар Стёре в опубликованном в среду интервью газете VG.

"Нам нужна более активная политика, чтобы решать проблемы и создавать возможности для людей по обе стороны границы. И мы должны отстаивать и защищать интересы Норвегии в Арктике, которые столь многие поддерживают. Вот почему соседи Норвегия и Россия, два прибрежных государства, должны теснее сотрудничать на севере", - подчеркнул он.

По словам политика, прекращение на несколько лет контактов с РФ в 2014 году было ошибкой. "Диалог также можно использовать, чтобы прямо сказать то, что имеется в виду. А если решить прекратить разговаривать с собеседником, возобновление общения также может рассматриваться как признак слабости", - считает Стёре.

Он подчеркивает, что Норвегии следует быть последовательной в своей политике по отношению к РФ. "С этим большим соседом у Норвегии существует давняя традиция отношений. Мы совместно владеем тресковым промыслом в Баренцевом море, и хорошие отношения важны для сохранения этого значимого ресурса. Норвегия должна быть надежной, твердой и последовательной в отношениях с Россией", - говорит политик.