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Канцлер ФРГ посетит Москву 20 августа

Также Ангела Меркель посетит Киев 22 августа

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 20 августа, подробности визита пока не разглашаются. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы", - сказал он. "Вполне очевидно, что она встретится с президентом [России Владимиром Путиным]", - добавил он.

22 августа, как и сообщалось ранее, Меркель посетит Киев.

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