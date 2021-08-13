{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Додон заявил, что власти Молдавии должны срочно решить три вопроса в отношениях с Россией

Экс-президент отметил, что готов оказать помощь правительству во всем, что касается молдавско-русских отношений

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в пятницу заявил о готовности помочь руководству республики наладить стратегическое партнерство с Россией.

В среду в Кишиневе заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры с главой республики Майей Санду, а позже встретился с лидерами оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

"Россия - стратегический партнер Молдавии, к сожалению, мы не видели этого ни в программе правительства, ни в пресс-релизах институтов, которые проводили встречу с Дмитрием Козаком. Однако мы продолжим диалог с Россией, и я готов оказать помощь правительству во всем, что касается молдавско-русских отношений", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что власти Молдавии должны срочно решить три вопроса в отношениях с Россией. Первый касается соглашения о социальных гарантиях для сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Второй - продление льготного режима экспорта молдавской продукции на российский рынок, который завершился 31 марта этого года. Также бывший лидер Молдавии призвал как можно быстрее начать переговоры о новом контракте о поставке газа, поскольку прежний договор завершается с 1 октября.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Угрозы захватить Кабул. Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана
Накануне боевикам удалось выбить правительственные войска из Кандагара и Герата
Читать полностью