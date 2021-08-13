AP: талибы захватили столицу южной афганской провинции Забуль

ТАСС, 13 августа. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заняли город Калат - административный центр провинции Забуль на юге Афганистана. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, городские чиновники находятся в близлежащем военном лагере и готовятся к эвакуации.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.