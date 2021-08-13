Лидер афганских исламистов Исмаил Хан сдался талибам в Герате

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Известный в Афганистане политический деятель, бывший лидер джихадистов, воевавших против правительственной армии, Мохаммад Исмаил Хан сдался сторонникам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) после взятия ими Герата. Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал "Толо ньюс".

По сведениям канала, его примеру последовали все местные чиновники, включая губернатора, а также начальник местной полиции и командир одного из корпусов правительственных сил.

В свою очередь официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter сообщил, что все указанные лица "присоединились к талибам вместе со своими сторонниками".

9 июля "Толо ньюс" информировал о том, что Мохаммад Исмаил Хан фактически сформировал в Герате народное ополчение для борьбы с движением "Талибан". Тогда он призвал афганцев бороться против талибов.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.