Угрозы захватить Кабул. Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана

По ряду оценок оперативной обстановки, движение взяло под свой контроль около 70% территории Афганистана. Сейчас "Талибан" присутствует в провинциях Кандагар, Гильменд, Нимроз, Фарах, Герат, Багдиз, Гор, Кундуз, Тахар, Парван, Каписа, Логар, Баглан, Фарьяб, Сари Пуль, Джаузджан, Саманган, Газни, Забуль, Бадахшан. То есть минимум в 20 из 32 провинций страны.

Талибы активизировались с апреля, когда США и другие страны объявили о выводе своих войск из Афганистана. Однако наиболее активная фаза наступлений началась около двух-трех недель назад и продолжается.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) за последнюю неделю смогло захватить несколько крупных городов и центров провинций. В четверг им удалось выбить правительственные войска из Кандагара и Герата. Талибы заняли правительственные здания, полицейские управления и офисы региональных властей. Наступление на Кабул, по некоторым оценкам, может начаться в течение месяца.

Контроль талибов, однако, пока не тотален. Они захватили часть крупных административных центров, другие населенные пункты в провинциях, но говорить о стопроцентном контроле в границах всех этих провинций пока преждевременно. В некоторых из них администрация и силы безопасности, действительно, сдались радикалам. По данным агентства Pajhwok, губернатор провинции Фарах и часть его подчиненных сдались боевикам, бригада национальной армии Афганистана в Фарахе также якобы сложила оружие перед силами талибов.

Причиной сдачи территорий в некоторых случаях становится решение местных властей предупредить жертвы и разрушения, которые будут в случае боев с талибами. Кроме того, из-за проблем в координации не во всех регионах есть достаточное число военных и полиции для отпора радикалам.

В то же время в части провинций силы безопасности передислоцировались для продолжения боев с талибами и координации усилий с местным народным ополчением, которое сформировали представители региональных джихадистских организаций, противостоящих "Талибану".

Усилия властей

Кабул пока пытается сдержать натиск талибов, но ему не хватает сил и возможностей. Минобороны ежедневно в Twitter и на сайте отчитывается о проведенных операциях и авиаударах по радикалам. Каждые сутки уничтожают по две-три сотни талибов, а также их технику и вооружение. Но замедлить тем самым наступление пока не получается.

В том числе и по этой причине центральные власти решили поддержать силы ополчения в некоторых провинциях. Региональные представители джихадистских партий и организаций, не согласных с талибами, занялись организацией сопротивления из числа местного населения, когда радикалы начали захватывать первые деревни на подступах к городам. К примеру, такие отряды действуют в Кандагаре и Герате. Президент страны Ашраф Гани принял решение создать "в центре и в провинциях универсальный практический механизм для координации, управления, оснащения и поддержки народного ополчения". Этот механизм должен работать под непосредственным руководством президента и главнокомандующего вооруженными силами.

Джихадисты, по словам Гани, выразили желание сотрудничать. Однако оперативная ситуация вносит коррективы. Так, по информации телеканала TOLOnews, в пятницу в Герате талибам сдались ополченцы из отрядов крупного в прошлом лидера моджахедов Мохаммада Исмаила Хана. А по словам представителей радикалов, он вообще примкнул к движению.

Идти на серьезные компромиссы с талибами Кабул пока не хочет, однако под гнетом обстановки все же пытается искать выход. В четверг глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар подтвердил, что Кабул предлагал талибам договориться о совместном управлении страной. Движение, по информации газеты The Times, заявило, что не примет предложение Кабула о разделе власти и прекращении огня.

Международной поддержки пока нет

На фоне обострения ситуации в Афганистане в Катаре прошла серия встреч по афганскому урегулированию. Участвовали представители Кабула, талибов и представители расширенной "тройки" - России, США, Китая и Пакистана. Однако к каким-либо конкретным договоренностям сторонам в очередной раз прийти не удалось. Итоговое коммюнике содержало общие призывы, а сам президент Гани на фоне этих переговоров жестко из Кабула критиковал "Талибан", обвиняя его в нежелании урегулировать проблему и военных преступлениях. Участвовавший в дохийском раунде председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла призвал ООН срочно созвать Совет безопасности. В целом в Кабуле видят, что международное сообщество пока остается наблюдателем.

Западные страны опасаются прихода к власти талибов и уже фактически выдвигают ультиматумы. Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не будет выделять финансовые средства на помощь Афганистану, если движение "Талибан" установит контроль над всей территорией страны.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс указал, что Соединенные Штаты уверены, что в случае захвата контроля над Афганистаном "Талибаном" другие страны не признают их новой власти. А глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что в случае усиления в Афганистане позиций террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) ввиду укрепления талибов Запад "может вернуться" в Афганистан, снова прислав туда военные контингенты.

Эвакуация посольств

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут военные США. Для этого, как ожидается, что в ближайшие двое суток в афганскую столицу временно перебросят для этого около 3 тыс. американских военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около тысячи военных останутся в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.