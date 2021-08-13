Лукашенко заявил, что перемены в Белоруссии должны происходить строго по закону

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Перемены в Белоруссии должны проходить строго в соответствии с конституцией, которая сейчас находится на стадии своего обновления. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гомельскую область.

"Все орали: дайте "перамен" (белорус. "перемен"). Хорошо. Вы тоже хотите перемен - это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон - это конституция. Это не я придумал", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

По словам президента, со временем к управлению страной придут новые люди. "Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше - пускай строят для себя и своих детей жизнь", - отметил Лукашенко. "Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети", - считает белорусский президент.

По его словам, люди в Белоруссии "крепкие, надежные, и их немало". "Нас - большинство", - считает Лукашенко. При этом он признал, что "здесь есть люди со своим мнением", которые с ним не согласны. "Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был президент, все равно надо будет работать", - заявил Лукашенко.