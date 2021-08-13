Китай выступил против соглашений между США и Тайванем, затрагивающих суверенитет

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Китайское правительство выступает против любых соглашений между Соединенными Штатами и Тайванем, затрагивающих вопросы государственного суверенитета. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

"Мы решительно против, чтобы американская сторона заключала с регионом Тайвань какие бы то ни было соглашения, содержание которых связано с вопросами суверенитета, либо же организовывала мероприятия, имеющие к ним отношение", - говорится в распространенном заявлении, опубликованном на сайте ведомства в связи с проведением Вашингтоном и Тайбэем совместного заседания в соответствии с меморандумом о сотрудничестве в области морского патрулирования, который был подписан в марте.

Как подчеркнул официальный представитель, США должны немедленно прекратить действия, которые тайваньские сепаратисты воспринимают как поддержку их усилиям с целью обретения островом независимости от Китая. "Мы настаиваем, чтобы американская сторона твердо придерживалась соответствующих двусторонних договоренностей с КНР по Тайваню", - добавил он.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с островом и поставляет ему вооружения. В прошлом году администрация 45-го американского президента Дональда Трампа на фоне обострения отношений с КНР из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала взаимодействие с Тайванем, что вызвало резкое недовольство китайских властей.