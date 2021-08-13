Израильские военные сообщили, что сбили беспилотник ХАМАС на границе с Газой

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перехвате в среду принадлежащего радикальному палестинскому движению ХАМАС малого беспилотного летательного аппарата, влетевшего в воздушное пространство еврейского государства из сектора Газа. Обломки были обнаружены в пятницу.

"Два дня назад (среда) военные Армии обороны Израиля сбили беспилотник террористической организации ХАМАС, который перелетел через границу из Газы в воздушное пространство Израиля. Дрон находился под наблюдением военных на протяжении всего инцидента, а его обломки были обнаружены ранее сегодня [13 августа]", - говорится в заявлении.

"Армия продолжит действовать с тем, чтобы предотвратить любые попытки нарушения суверенитета Израиля", - добавили в пресс-службе.