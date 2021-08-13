Конгрессмен США обвинил Байдена в ухудшении ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Отсутствие у американского президента Джо Байдена плана вывода военнослужащих США из Афганистана привело к тому, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) захватывает все больше территорий этой исламской республики. Такое мнение высказал в пятницу старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (от штата Алабама).

"Когда президент Байден и вице-президент [Камала] Харрис заняли свои посты, они провозгласили: "Америка вернулась". Но все, что мы наблюдаем со стороны администрации Байдена-Харрис, это то, что Америка отвернулась от женщин и детей в Афганистане", - отметил влиятельный республиканец в распространенном письменном заявлении.

По его мнению, "наивно и без какого-либо плана президент Байден объявил, что выведет войска [США] из Афганистана к 11 сентября, 20-й годовщине самого страшного теракта на американской земле". "В связи с тем, что у президента Байдена не было плана, все больше [американских] военнослужащих возвращается в Афганистан, наше посольство эвакуируют, а талибы быстро наступают по всей территории страны", - считает Роджерс.

Он уверен, что вашингтонской администрации не удастся вывести американские войска из исламской республики к 11 сентября, численность воинского контингента будет только расти на фоне продвижения талибов к Кабулу. "Господин президент, я вновь вас спрашиваю: "Каков ваш план?" - заключил конгрессмен.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около тысячи военных останутся в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.