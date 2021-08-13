AFP: Франция приостановила военное сотрудничество с Эфиопией на фоне конфликта в Тыграе

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Франция с июля приостановила сотрудничество с Эфиопией в военной сфере на фоне продолжающихся столкновений между правительственными силами и повстанцами из региона Тыграй на севере страны. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источники во французских вооруженных силах.

Агентство не уточняет, что именно стало причиной для такого шага со стороны Франции, однако напоминает, что США уже призывали федеральные власти Эфиопии отвести свои силы и немедленно обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в Тыграе.

Военная операция в этом автономном регионе началась 4 ноября 2020 года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя напали на военные объекты и захватили тяжелое вооружение. По мере разрастания конфликта к нему на стороне федеральных властей подключились ополчения из соседнего с Тыграем эфиопского штата Амхара, а также вооруженные силы соседней с Эфиопией страны Эритреи. После перехода под контроль повстанцев столицы Тыграя Мэкэле федеральные власти заявили о введении одностороннего перемирия.

В 2019 году президент Франции Эмманюэль Макрон приезжал с визитом в эту африканскую страну, по итогам которого было объявлено о заключении рамочного соглашения в оборонной сфере.