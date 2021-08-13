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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Иран закрыл консульство в Мазари-Шарифе из-за обострения ситуации в Афганистане

Консульство временно будет осуществлять свою деятельность в Кабуле, сообщает агентство Tasnim

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Власти Ирана временно закрыли консульство в афганском городе Мазари-Шарифе из-за обострения проблем, связанных с вопросами безопасности в стране. Об этом сообщает в пятницу агентство Tasnim.

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Иранская сторона опасается, что столкновения между силами афганского правительства и боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) приведут к ухудшению ситуации в городе, и это может создать угрозу для работы дипломатической миссии.

Консульство временно будет осуществлять свою деятельность в Кабуле. Дипломаты должны вернуться в Мазари-Шариф, как только ситуация в этом городе стабилизируется.

Теги
АфганистанИранПродвижение "Талибана" в Афганистане
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