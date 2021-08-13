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Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле

Кабул AP Photo/Musadeq Sadeq)
Описание
Кабул
© AP Photo/Musadeq Sadeq)

Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле - Reuters.

Новость дополняется.

Теги
АфганистанДания
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