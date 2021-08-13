Эксперт: приход талибов к власти может привести к появлению "наркогосударства"

"В то время как правительственные войска сдают позиции практически без боя, "Талибан" уже заключает соглашения с местными властями", - отметил политолог. "Что нас ждет? Они придут в Кабул, армия попробует сопротивляться, хотя, по моему мнению, никакого сопротивления не будет, и все идет к падению Кабула", - констатировал он.

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Захват власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) чреват превращением страны в "наркогосударство" и культурным шоком для афганцев, успевших привыкнуть к более светскому укладу жизни. Такое мнение выразил французский политолог и эксперт по Ближнему Востоку Оливье Руа в эфире радио France Inter в пятницу.

"Талибы уже приходили к власти 25 лет назад, устанавливали законы шариата, обязывали женщин носить бурку, запрещали школы для девочек.- отметил Руа. - Вот только страна с тех пор заметно изменилась, особенно Кабул: этот город, насчитывавший миллион жителей, был подвержен влиянию Запада, и сейчас там гораздо более широкий доступ в интернет, чем 20 лет назад. Так что это станет культурным шоком: если в деревнях люди в целом разделяют ценности "Талибана", то столичные жители откроют для себя новый мир".

Эксперт выразил мнение, что само движение "Талибан" не изменилось. И, хотя его лидеры заверяют, что смена власти в Афганистане не станет международной проблемой, в обмен они требуют не мешать их действиям внутри страны. "В будущем им понадобятся технократы. Они (талибы - прим. ТАСС) достаточно умны, чтобы сохранить действующий госаппарат для управления страной. Но я сомневаюсь в их долгосрочных перспективах", - заявил Руа. Он добавил, что гражданские войны с приходом к власти талибов не прекратятся, однако новая власть не сможет удовлетворить нужды населения.

Наркотики в стране

По мнению эксперта, одной из главных проблем в стране является незаконный оборот наркотиков. "Они (талибы - прим. ТАСС) не собираются запрещать производство опиума, так что мы можем столкнуться с явлением "наркогосударства" или же переходом сельской местности под фактический контроль наркоторговцев", - констатировал он.

Производство наркотиков в Афганистане начало расширяться в 1980-х годах, и в 1999 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорилось о резком росте производства наркотиков на территориях, подконтрольных талибам. По данным ООН, в 2020 году в Афганистане было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% от общемирового производства).

Реакция Запада на конфликт

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс указал, что Соединенные Штаты уверены, что в случае захвата контроля над Афганистаном "Талибаном" другие страны не признают их новой власти. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что в случае усиления в Афганистане позиций террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) ввиду укрепления талибов Запад "может вернуться" в Афганистан, снова прислав туда военные контингенты.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут военные США. Ожидается, что в ближайшие двое суток в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. американских военнослужащих в эти целях.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.