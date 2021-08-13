Норвегия эвакуирует свое посольство и всех его сотрудников из Кабула

ТАСС. 13 августа. Посольство Норвегии в столице Афганистана Кабуле временно закрывается, все сотрудники эвакуируются. Об этом заявила в пятницу телеканалу NRK министр иностранных дел королевства Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы начинаем закрывать и эвакуировать посольство в Кабуле. Безопасность наших сотрудников - это самое главное. Сотрудников вывозят в Норвегию. Это относится как к афганцам, находящимся за границей, так и к местным работникам", - сказала министр.

У Норвегии в Кабуле в полевом госпитале остаются военные. "Сегодня они чувствуют себя в безопасности, ситуация ежедневно оценивается. Но мы в любом случае обеспокоены тем, что талибы (движение "Талибан" - запрещено в РФ - прим. ТАСС) постоянно захватывают новые районы", - пояснил телеканалу в свою очередь представитель военного ведомства Эйрик Кристофферсен.