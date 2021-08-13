ФРГ планирует сократить персонал посольства в Кабуле "до абсолютного минимума"

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Германия сокращает численность персонала в посольстве в Кабуле. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу в городе Денцлинген, пишет DPA.

Министр сказал, что число сотрудников дипломатического представительства будет сокращено "до абсолютного минимума", приводит его слова агентство.

Ранее Маас объявил, что в настоящее время готовятся один или два чартерных рейса для вывоза "большого числа людей" из Афганистана до конца месяца. Прежде всего это также должно касаться бывших местных сотрудников, которые работали на Вооруженные силы Германии, министерство иностранных дел или другие федеральные министерства в Афганистане.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.