Грузия направила Украине ноту из-за организации турпоездок в Абхазию

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Грузии направило Украине ноту в связи с организацией одной из украинских туристических фирм поездок в Абхазию. Информацию об этом подтвердил в пятницу представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел подтверждает получение ноты посольства Грузии на Украине по поводу организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию", - цитирует его издание "Украинская правда". Николенко отметил, что Киев высоко ценит стратегическое партнерство с Тбилиси и считает такую деятельность указанной фирмы "абсолютно неприемлемой".

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что украинская туристическая компания "Кулуар поход" организует горные туры в России, а также в Абхазии. В фирме при этом заявили, что она не проводит туры в Абхазии, а только "консультирует туристов по поводу снаряжения и маршрута".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневных военных действий погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Венесуэлой, Науру, Никарагуа и Сирией.