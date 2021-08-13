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США вводят санкции против четырех компаний за торговлю нефтью в интересах военных Ирана

Речь идет о фирмах, которые базируются в Омане, Либерии и Румынии

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Власти США вводят санкции в отношении предпринимателя из Омана и четырех связанных с ним компаний, поскольку они якобы участвовали в торговле нефтью в интересах сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в пятницу.

Как следует из документа, речь идет о фирмах, которые базируются в Омане, Либерии и Румынии. Они якобы были частью "международной контрабандной сети по торговле нефтью, которая поддерживает "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции".

Теги
ЛиберияСШАИранОманРумыния
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