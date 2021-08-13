Постпред Мьянмы заявил, что диалог с военными возможен лишь после освобождения заключенных

Дипломат подчеркнул, что речь идет в первую очередь о лидерах гражданского правительства, заключенных под стражу с приходом к власти военных. "Также должно быть остановлено насилие. Также должны понести ответственность лица, участвовавшие в осуществлении насилия, иначе члены семей погибших будут добиваться мести", - добавил он.

"Мы верим в диалог и взаимодействие, но такой диалог должен быть осмысленным, это не должен быть диалог ради диалога, - сказал он. - Поэтому мы всегда подчеркивали, что для его начала должны быть освобождены наши лидеры и другие люди".

ООН, 13 августа. /ТАСС/. Диалог с военными в Мьянме по урегулированию кризиса в стране может начаться только после того, как будут освобождены заключенные ими под стражу представители гражданских властей, а также другие заключенные. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель Мьянмы при ООН Чжо Мо Тун.

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Во вторник специальный посланник генерального секретаря при ООН Кристин Шранер Бургенер сообщила, что военные пока не дали ответа на предложение о начале диалога по урегулированию кризиса со своими политическими оппонентами.

В такой ситуации, считает Чжо Мо Тун, Мьянма продолжает движение к полномасштабному конфликту.

"Ситуация очень плохая, она выходит из-под контроля. Но я бы говорил не о гражданской войне, а о восстании. Весь народ Мьянмы хочет конца военного правления, потому что военные совершали бесчеловечные действия против своего же народа. Поэтому люди вышли на улицы. Даже сейчас они продолжают бороться против военных. В среду силы безопасности проводили обыск в одной из квартир, и находившиеся там молодые люди выпрыгнули из окна, чтобы покончить с собой. Я попытался поставить себя на их место, смог бы я так поступить. Но если бы их арестовали, они бы подверглись пыткам. Они предпочли погибнуть, чем оказаться в руках военных. Так чувствуют себя многие, особенно молодежь. Мы не сдадимся, люди настроены на борьбу. Мы будем бороться до конца, чтобы положить конец жестокости военных", - рассказал он о ситуации в Мьянме.

Продолжение работы

Чжо Мо Тун также заявил, что обсудил вопрос о продолжении работы на своем посту с представителями США во всемирной организации, но не России и Китая, хотя планирует встретиться и с ними.

"Я пока не говорил с Китаем и Россией, но намерен сделать это, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я надеюсь на их поддержку, в том числе в вопросе моей работы на посту постоянного представителя, потому что это очень важно для народа Мьянмы. Я уже говорил об этом с США. Я также обсуждал этот вопрос с представителями других стран ООН. Я получил с их стороны значительную поддержку".

Военные и оппозиция в Мьянме

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Большинство его представителей, в том числе государственный советник Аун Сан Су Чжи, были взяты под стражу. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, в результате которых погибли более 900 человек.

26 февраля Чжо Мо Тун выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН против военных, пришедших к власти в Мьянме. 27 февраля военные заявили, что отзывают его. Чжо Мо Тун отказался покидать свой пост, настаивая, что был назначен избранными гражданскими властями. Принимать решение о том, может ли он продолжать работу далее или Мьянму в ООН будет представлять назначенный военными дипломат, предстоит аккредитационному комитету перед началом новой сессии ГА ООН в сентябре.

16 апреля было провозглашено правительство национального единства Мьянмы. В него вошли в основном остающиеся на свободе руководители оппозиционной Национальной лиги за демократию. В мае оно объявило о создании народных сил обороны. Предполагалось, что структура займется защитой своих сторонников от действий армии Мьянмы.