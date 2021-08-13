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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Столтенберг: НАТО будет поддерживать правительство и армию Афганистана, "сколько сможет"

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс намерен помогать правительству в Кабуле, сколько сможет. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам экстренного заседания Североатлантического совета по ситуации в Афганистане, где радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развивает наступление на правительственные силы.

"Нашей целью остается поддержка афганского правительства и сил безопасности так долго, насколько это будет возможно", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Власть, взятая силой

Североатлантический альянс предупредил радикальное движение "Талибан", что международное сообщество не признает их, если они захватят силой власть в Афганистане.

"[Движение] "Талибан" должно понять, что их не признает международное сообщество, если они силой возьмут власть в Афганистане. НАТО остается привержена поддержке политического решения конфликта", - пояснил генсек.

Теги
АфганистанСтолтенберг, ЙенсПродвижение "Талибана" в Афганистане
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