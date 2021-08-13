Адвокат Бабарико Илья Салей покинул Белоруссию

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Юрист осужденного экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Илья Салей, который в рамках уголовного дела был отпущен из-под домашнего ареста под залог, покинул Белоруссию. Об этом сообщает в пятницу Telegram-канал Бабарико, приводя высказывания Салея.

"В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 года и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь", - отметил Салей.

Он отметил, что в последнее время в отношении него действовала избранная следствием мера пресечения в виде залога. "Так что ответственность, в том числе материальную, за свои действия в соответствии с законом несу лично я", - пояснил он. "Я благодарен сотням людей, которые поддерживали меня на протяжении последнего года, а также были лично готовы поручиться за меня в случае необходимости, не ожидая чего-либо взамен", - заявил Салей.

Салей, являющийся также адвокатом члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября прошлого года в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии. 10 октября 2020 года президент республики Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в числе которых был и Салей. Через некоторое время мера пресечения ему была изменена на домашний арест. 17 декабря Генеральная прокуратура Белоруссии продлила срок домашнего ареста, в середине апреля Салея отпустили под залог.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, со значительным перевесом победил Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Затем Тихановская инициировала создание Координационного совета с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В августе прошлого года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания этой структуры. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума совета уголовные дела по статьям о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата государственной власти.