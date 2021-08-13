Источник: боевики в Ливии начали охоту за сыном Каддафи после выдачи ордера на его арест

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Боевики и наемники на территории Ливии объявили охоту за сыном свергнутого ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом после выдачи властями страны ордера на его арест. Об этом сообщил в пятницу ТАСС армейский источник.

"[Действующие на западе страны] ливийские вооруженные формирования и иностранные наемники объявили охоту за Сейфом аль-Исламом и начали его поиски с целью захвата", - рассказал он.

Как сообщило в пятницу издание Al-Wasat, "власти страны в Триполи ранее выдали ордер на арест сына Каддафи по обвинению в причастности к убийствам <...> во время операции Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по захвату Триполи". По информации издания, ордер на арест аль-Ислама за подписью заместителя прокурора военного трибунала при министерстве обороны в Правительстве национального единства (ПНЕ) Мухаммеда Гаруды был выдан 5 августа и только сейчас стал достоянием общественности.

49-летний Сейф аль-Ислам, старший сын ливийского лидера от второго брака, до расправы над Каддафи рассматривался в качестве наиболее вероятного его преемника во главе государства. Через месяц после зверского убийства отца - в ноябре 2011 года - он был схвачен бригадой ополченцев Зинтана и пять с половиной лет провел в тюрьме этого города. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор, однако зинтанцы категорически отказывались передавать своего узника столичным властям, с которыми неоднократно враждовали после падения режима Каддафи. На протяжении многих лет выдачи сына бывшего ливийского лидера безрезультатно добивался Международный уголовный суд.

В июне 2017 года Сейф аль-Ислам был освобожден из тюрьмы по закону о всеобщей амнистии, одобренному Палатой представителей (постоянным избранным парламентом). Сторонники прежнего режима стремятся выдвинуть сына Каддафи на грядущих президентских выборах. Сам аль-Ислам также намекал в интервью для прессы о возможности баллотироваться на пост главы государства, чтобы "возродить утраченное единство" страны после десятилетия хаоса.