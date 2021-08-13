МИД Греции сделал демарш Турции из-за задержания президента Всепонтийской федерации Греции

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. МИД Греции сделал в пятницу демарш Турции из-за задержания в стамбульском аэропорту президента Всепонтийской федерации Греции Йоргоса Варитимиадиса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса посольство [Греции] в Анкаре направило срочный протест МИД Турции по поводу неправомерного задержания и депортации президента Всепонтийской федерации Греции Йороса Варитимиадиса. Он отправился сегодня в Константинополь [в Греции используют историческое название Стамбула], чтобы присутствовать в качестве представителя понтийского эллинизма на патриаршей божественной литургии в [монастыре] Панагия Сумела в Трапезунде [греческое название города Трабзон]", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета "Катимерини", президент Всепонтийской федерации Греции намеревался посетить праздничные мероприятия в историческом православном монастыре Панагия Сумела вместе с делегацией, состоящей из нескольких человек. Однако турецкие власти задержали его в аэропорту Стамбула и запретили ему продолжать поездку. Варитимиадис возвращается в Афины, поскольку турецкие власти по сути приступили к его депортации. Сообщается, что другие члены делегации были отпущены, и им было позволено продолжить поездку. Элладская православная церковь 15 августа отмечает Успение Богородицы - один из главных религиозных праздников.

Сам Варитимиадис сообщил газете "Иефимерида", что после задержания его водили из кабинета в кабинет и продержали в камере 6-7 часов. "У меня взяли отпечатки пальцев. Мне ничего не говорили. Но как мне передали из греческого консульства, после оказанного давления турки сказали им, что я опасен и являюсь нежелательной персоной", - сообщил президент федерации.

Панагия Сумела - православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века нашей эры на меловой скале Трабзона (Трапезунда). С конца IV века в монастыре хранилась чудотворная икона Богородицы Панагия Сумела, написанная, по преданию, апостолом Лукой. В 2016 году турецкими властями началась реставрация монастыря, а в 2020 году там была проведена первая после начала восстановления церковная служба.

Истребление причерноморских греков

В Греции ежегодно 19 мая проходят мероприятия в память о жертвах геноцида в Османской империи в 1914-1923 годах. Понтийские или причерноморские греки - этническая группа исторической области Понт (от названия Понт Эвксинский - Черное море на древнегреческом языке). В период Первой мировой войны и во время греко-турецкой войны 1919-1922 годов сотни тысяч понтийских греков подверглись депортациям и преднамеренному истреблению, что впоследствии признано рядом стран геноцидом.

Как заявлял Афинскому македонскому агентству историк Власис Агдзидис, точное количество жертв среди понтийских греков трудно подсчитать из-за условий, которые преобладали в Османской империи в начале XX века. По его словам, греков по всей Османской империи до начала преследований жило 2-2,2 млн человек. В области Понт проживало около 450 тыс. Подсчитано, что число греков, погибших в 1914-1922 годах, и тех, судьба которых осталась неизвестной, составляет порядка 700-800 тыс. по всей Османской империи. По данным официальной переписи 1928 года, 1,2 млн были признаны беженцами, бежавшими от резни в Грецию.

Турция не признает факт геноцида понтийских греков и выступает со встречными обвинениями. По мнению Анкары, позиция Греции не согласуется с исторической действительностью, а заявления о геноциде делаются с политическими целями.