СМИ: движение "Талибан" пообещало амнистию военнослужащим армии Афганистана

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) распространило в пятницу заявление с обращением к афганскому народу, декларируя свои миролюбивые намерения. Об этом сообщило иранское агентство ISNA.

"Быстрый прогресс отрядов "Талибана" является знаком популярности движения, - приводит агентство заявление. - Если кто-то воевал против "Талибана", не должен ничего опасаться. Все могут жить в мире. Мы ваши братья. Если кто-то нападет на вас от имени "Талибана", немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он с ним разобрался".

Движение призвало население не покидать свои дома перед лицом его наступления, а правительственных чиновников - не эмигрировать с семьями из страны.

"Талибан" пообещал амнистию военнослужащим правительственной армии и неприкосновенность имущества частных лиц и государственной собственности.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Захвачены более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.