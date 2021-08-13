Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на расизм в стране

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов страны жестко реагировать на проявления расовой дискриминации.

"Любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их", - написал он в пятницу в Twitter после инцидента с чемпионом Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жаном Беленюком.

В пятницу спортсмен сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости, а также по обвинению в "непатриотизме". Позже столичная полиция проинформировала, что по факту инцидента открыто уголовное дело по статье УК Украины "Нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений". Максимальная санкция по этой статье - лишение свободы от пяти до восьми лет.

Ранее российская журналистка Ольга Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в своем Telegram-канале в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Позже Беленюк заявил, что не знаком со Скабеевой.