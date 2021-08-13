Генеральный секретарь ООН выступит с заявлением по ситуации в Афганистане

ООН, 13 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в пятницу выступить с заявлением по ситуации в Афганистане на фоне продолжения наступления талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан"). Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик добавил, что речь в том числе пойдет о "глубочайшей обеспокоенности в связи с ситуацией на земле" и необходимости сторон работать друг с другом для достижения политического урегулирования.

После объявления властей США о завершении операции вооруженных сил в Афганистане, движение "Талибан" развернуло наступления на всей территории страны. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

США сообщили о сокращении гражданского присутствия в Афганистане. Дания и Норвегия объявили об эвакуации своих посольств, Франция рекомендовала своим гражданам покинуть страну.