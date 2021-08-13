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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Джонсон: Лондон готов работать со всеми, кто хочет противостоять терроризму в Афганистане

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Лондон готов работать с партнерами по всему миру, которые вместе с ним хотят не допустить превращения Афганистана в логово террористов. Об этом в пятницу заявил в интервью британским СМИ премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Надо быть реалистами в том, что касается имеющихся у Великобритании или у любой другой страны возможностей добиться военного решения в Афганистане. При этом мы, безусловно, можем сотрудничать со всеми нашими партнерами в регионе и мире, которые вместе с нами заинтересованы в том, чтобы Афганистан не стал рассадником терроризма вновь", - сказал Джонсон, интервью которого транслировал телеканал Sky News.

Теги
АфганистанВеликобританияПродвижение "Талибана" в АфганистанеДжонсон, Борис
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