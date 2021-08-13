Источники: заявление СБ ООН по Афганистану находится в процессе обсуждения

ООН, 13 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН намерен принять новое заявление по Афганистану, но его проект пока обсуждается. Об этом сообщили ТАСС в пятницу источники во всемирной организации.

"Обсуждение идет", - сказал собеседник агентства. Другой собеседник подтвердил эту информацию. Источники не сообщили каких-либо деталей, включая сроки принятия заявления.

Ранее агентство Reuters сообщило, что СБ ООН намерен осудить действия представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ). В предложенном Норвегией и Эстонией проекте также предлагается предусмотреть возможность введения санкций за нападения на гражданских лиц и нарушение прав человека. К ключевым вопросам относятся формулировки заявления относительно возможности захвата талибами власти в Афганистане силовым путем.