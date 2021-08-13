DPA: пенсия Меркель составит около €15 тыс.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать пенсию в размере порядка €15 тыс.в месяц. Об этом в пятницу со ссылкой на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии сообщило агентство DPA.

По его данным, такая сумма складывается из того, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага, а также занимала пост канцлера ФРГ.

В 1989 году Меркель стала депутатом Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) по итогам первых общегерманских выборов. В 1991-1998 годах она была заместителем председателя ХДС, в 1993-2000 годах - председателем партийной организации в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, в 1998-2000 годах - генеральным секретарем ХДС. В 2000 году стала председателем партии (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах она возглавляла фракцию ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз). 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении уйти из политики после выборов.