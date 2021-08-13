В США считают, что антиковидные ограничения могут стать поводом для атак экстремистов

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американские власти опасаются, что экстремисты в США могут в этом году попытаться представить в качестве повода для совершения терактов санитарные ограничения, которые вводят в стране из-за нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, опубликованном в пятницу.

В документе приводятся оценки относительно имеющихся для США угроз в террористической сфере, а также рекомендации по противодействию им. Специалисты ведомства полагают, что "до завершения 2021 года" в стране будет сохраняться опасность насилия со стороны различных экстремистских группировок, в том числе придерживающихся расистской и антиправительственной идеологии.

"Эти экстремисты могут попытаться воспользоваться появлением разновидностей COVID-19, расценив возможное возвращение санитарных ограничений в США в качестве основания для совершения атак, - отмечается в заявлении. - Связанные с пандемией раздражители усугубили напряжение и трения в обществе, спровоцировали ряд заговоров внутренних вооруженных экстремистов и могут повлечь за собой еще больше насилия в текущем году".

В МВБ констатировали, что международные террористические группировки, в том числе "Аль-Каида" (запрещена в РФ), по-прежнему рассчитывают спровоцировать находящихся в США людей на совершение террористических актов. Специалисты ведомства заострили внимание на том, что террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ) "недавно впервые за четыре года" выпустила на английском языке номер своего пропагандистского издания в свете предстоящей 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года в США.

Министерство подчеркивает, что намерено более тщательно отслеживать социальные сети на предмет появления призывов к насилию, распространения информации о теориях заговора или заведомо ложных данных.