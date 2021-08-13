Британия может использовать самолеты ВВС для эвакуации граждан из Афганистана

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Великобритания готова при необходимости задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу вечером Минобороны Соединенного Королевства.

"В связи с последними событиями в Афганистане премьер-министр согласился на то, чтобы военные поддержали осуществление следующего этапа вывоза британских граждан из страны, в том числе с использованием самолетов Королевских ВВС, если такая необходимость возникнет", - говорится в документе.

Соответствующая военная операция получила название "Питтинг" и официально начата. Первые из 600 британских солдат и офицеров, которым предстоит временно отправиться в Афганистан для содействия эвакуации, покинут королевство в выходные. Это будут военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании, расквартированные в английском Колчестере. Военные будут выполнять логистические задачи и обеспечивать охрану эвакуируемых.

Кроме того, в Кабул будет направлена группа сотрудников МВД Великобритании, которые должны будут помочь британским дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев.

В ближайшие дни британские власти рассчитывают эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства, а также ожидающих отправки в королевство граждан Афганистана, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО в стране. По оценкам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов в королевство подпадают более 5 тыс. человек, 3 тыс. из которых уже отправились в Великобританию. Эвакуации ожидают около 500 сотрудников британского МИД и других правительственных ведомств, а также около 3 тыс. британских граждан, работающих в стране. На прошлой неделе британский МИД рекомендовал британцам немедленно уезжать из Афганистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.