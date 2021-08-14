Представители США призвали президента Туниса назначить нового премьер-министра

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ встретились в Тунисе с президентом страны Каисом Саидом и заявили ему о важности назначения нового премьер-министра. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как отмечается в тексте, представители США обсудили с президентом Туниса "срочную необходимость назначить премьер-министра, который сформирует способное правительство, которое будет в состоянии дать ответ на неотложные кризисы в сфере экономики и здравоохранения в Тунисе". Файнер и Худ передали Саиду послание от президента США Джо Байдена, в котором содержался "призыв к скорейшему возвращению Туниса на путь парламентской демократии".

25 июля Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии. Данные решения были приняты после того, как в тот же день в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.