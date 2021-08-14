Экс-командующий силами США в Афганистане призвал не допустить захвата Кабула талибами

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден должен незамедлительно принять ряд мер, чтобы не допустить захвата боевиками радиального движения "Талибан" (запрещено в РФ) контроля над Кабулом. Такое мнение выразил в статье, опубликованной в пятницу в издании Defence One, отставной генерал Корпуса морской пехоты США Джон Аллен. Он ранее был командующим международными силами в Афганистане, а позднее отвечал за координацию США с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как отметил Аллен, являющийся сейчас президентом вашингтонского Института Брукингса, "большая часть из примерно 400 районов Афганистана сейчас в руках "Талибана". "Многие административные центры провинций пали, еще больше падут. Наступление "Талибана" кажется неотвратимым, его темпы быстро наращиваются", - подчеркнул отставной генерал. По словам Аллена, "приближается решающий момент этого конфликта", однако у Байдена, "возможно, еще есть время, чтобы спасти жизни афганцев и американские интересы".

По мнению экс-командующего иностранным контингентом в Афганистане, действующей американской администрации следует объявить о готовности "вмешаться, применив военную силу", при определенных условиях. Одним из них может быть приближение боевиков к афганской столице, констатировал отставной генерал. "Талибану" нельзя позволить войти в Кабул", - подчеркнул он.

Аллен предложил американской стороне объявить о "подготовке к отправке" в Афганистан ряда подразделений. Кроме того, по его словам, Байдену следует рассмотреть возможность вновь начать использовать авиабазу Баграм.

Отставной генерал полагает, что в случае полного "ухода США из Афганистана" страна в значительной степени перейдет под влияние Китая.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" ускорило наступление на ряде направлений.