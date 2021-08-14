Канада готова принять 20 тыс. беженцев из Афганистана

ОТТАВА, 14 августа. /ТАСС/. Канадские власти намерены принять 20 тыс. граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны.

"В то время как "Талибан" захватывает все больше территорий в Афганистане, жизнь все большего числа афганцев находится под угрозой, многие уже бежали из страны. Для помощи в условиях нарастающего гуманитарного кризиса министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс. афганцев, которым угрожает "Талибан", - говорится в сообщении. Помимо этого в Канаде будут запущены специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики "Талибана" нарастили темпы наступления по ряду направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. В четверг талибы объявили о захвате ряда крупных городов, в том числе Кандагара и Герата.