Лидер республиканцев в Сенате США призвал остановить наступление на Кабул авиаударами

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призвал американскую администрацию принять срочные меры, чтобы остановить наступление радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на афганскую столицу Кабул, в том числе нанести по ним удары с воздуха. Его заявление приводит в пятницу газета The Hill.

"Еще не поздно помешать "Талибану" опустошить Кабул. Администрация должна действовать быстро и нанести воздушные удары по наступающим талибам, предоставить критически важную поддержку национальным силам обороны Афганистана, которые защищают столицу, и предотвратить падение города, которое сейчас выглядит неизбежным", - заявил лидер республиканцев.

По его словам, в противном случае "угроза в области безопасности для США точно вырастет, а гуманитарная цена для ни в чем не повинных афганцев будет катастрофической". Он отметил, что обсуждал этот вопрос с послом Афганистана в Вашингтоне.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около 1 тыс. военных продолжат в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.