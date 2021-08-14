Первый замгоссекретаря США обсудила с главой МИД Литвы Китай и Белоруссию

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провела в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и обсудила с ним отношения с Китаем и ситуацию в Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Первый заместитель госсекретаря Шерман подчеркнула, что США решительны в своей солидарности с Литвой, нашим союзником по НАТО и партнером из числа стан ЕС. В том числе мы выступаем на их стороне в том, что касается недавнего направленного на принуждение поведения КНР в ответ на решение Литвы развивать взаимовыгодные связи с Тайванем", - утверждается в тексте.

Шерман и Ландсбергис также "обсудили политическую ситуацию в Белоруссии" и подтвердили поддержку "движению за демократию в Белоруссии", призвав также Минск прекратить создавать условия для потока мигрантов через границу, говорится в документе.

Ранее Прайс выступил с осуждением решения Пекина отозвать посла в Вильнюсе из-за трений по Тайваню. Посольство КНР в Вашингтоне в свою очередь назвало такие заявления Госдепартамента безответственной ремаркой. Решение отозвать посла КНР в Вильнюсе и требование от посла Литвы покинуть Пекин было принято в связи с планами балтийской страны открыть на своей территории представительство Тайваня. Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против любых официальных контактов других государств с Тайбэем.

20 июля МИД Литвы сообщил, что летом Тайбэй намерен открыть представительство в этой балтийской стране. Данную информацию подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.

Ситуация с миграцией на границе с Белоруссией

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

В Литве ситуацию характеризуют как миграционный кризис. Между тем, согласно отчету Европейского управления по поддержке предоставления убежища, в Германии за первую половину текущего года зарегистрировано 47 231 ходатайство от мигрантов об убежище, во Франции - 32 212, в Испании - 25 823 обращения.