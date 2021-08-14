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Мадуро приветствовал меморандум о взаимопонимании между властями и оппозицией Венесуэлы

Стороны согласились с необходимостью гарантировать уважение политических прав, снятие санкций, мирное политическое и социальное сосуществование, отказ от насилия, защиту экономики и возможность участия в выборах

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что приветствует подписание меморандума о взаимопонимании между властями и оппозицией страны, которое состоялось в пятницу в Мексике.

"Мы приветствуем подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и <...> оппозицией. Мы благодарим Мексику и Норвегию за их усилия во имя мира для венесуэльского народа", - написал политик в Twitter.

Стороны согласились с необходимостью гарантировать уважение политических прав, снятие санкций, мирное политическое и социальное сосуществование, отказ от насилия, защиту экономики и возможность участия в выборах. Диалог проходит при посредничестве Норвегии. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал начавшийся диалог "возможностью достичь всеобъемлющего соглашения, чтобы положить конец страданиям венесуэльского народа".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаГуайдо, Хуан
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