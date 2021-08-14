Парламент Ирана начал рассмотрение кандидатов в правительство президента Раиси

ТЕГЕРАН, 14 августа. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана в субботу начал рассмотрение списка кандидатов на министерские посты в правительстве нового президента Эбрахима Раиси для выражения ему вотума доверия. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В начале заседания парламента председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф зачитал список предложенных кандидатов на министерские посты.

"Уважаемые депутаты, в процессе рассмотрения предложенных кандидатур обратите внимание, что это команда, с которой хочет работать президент. Поскольку закон предусматривает, что парламенты выражает вотум доверия и последнее слова за Меджлисом, прошу вас быть беспристрастными", - сказал он.

В среду Раиси обнародовал имена кандидатов на министерские посты в новом правительстве страны. В этот список вошли Иса Зарепур (министр информационно-коммуникационных технологий), Сейед Эсмаил Хатиб (министр информации (разведки), Эхсан Хандузи (министр экономики и финансов), Хосейн Багголи (министр образования), Бахрам Эйнолахи (министр здравоохранения и медицинского образования), Ходжатолла Абдольмалеки (министр труда, социального обеспечения и по делам кооперативов), Сейед Джавад Садатинежад (министр сельского хозяйства), Хосейн Амир Абдоллахиян (министр иностранных дел), Амир Хосейн Рахими (министр юстиции), Мохаммад Реза Аштияни (министр обороны и логистики вооруженных сил), Ростам Гасеми (министр дорог и городского развития), Сейед Реза Фатеми Амин (министр торговли, промышленности и шахт), Мохаммад Али Зольфиголь (министр науки, исследований и технологий), Мохаммад Мехди Эсмаили (министр культуры и исламской ориентации), Ахмад Вахиди (министр внутренних дел), Сейед Эзатолла Заргами (министр туризма, культурного наследия и ремесел), Джавад Оуджи (министр нефти), Али Акбар Мехрабиян (министр энергетики) и Сейед Хамид Саджади Хазаве (министр по делам молодежи и спорта).

Раиси победил на выборах в Иране 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. 5 августа состоялась церемония инаугурации президента.