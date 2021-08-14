Посол КНДР в Пекине предложил Китаю сообща принимать ответные меры в отношении США

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. КНДР готова объединить усилия с китайскими властями для принятия ответных мер в отношении Соединенных Штатов, которые угрожают обеим странам. Об этом заявил в субботу посол республики в Пекине Ли Рён Нам.

"США представляют угрозу как для КНДР, так и для Китая, поэтому наши страны должны усилить сотрудничество, чтобы сообща предпринять ответные меры", - сообщил он в субботу в интервью китайской газете Global Times.

Как полагает Ли Рён Нам, Вашингтон стремится усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Соединенные Штаты намереваются при поддержке союзнических государств создать еще более прочную армейскую сеть, благодаря которой американская сторона будет оказывать давление на Китай и постепенно стягивать вокруг него стратегическое кольцо окружения", - подчеркнул дипломат.

Посол КНДР резко раскритиковал южнокорейско-американские военные маневры, которые, по его словам, усиливают нестабильность в регионе и делают невозможным продвижение мирного диалога между Пхеньяном и Сеулом. "Мы в очередной раз убедились, что в сложившейся ситуации наша страна предпринимает абсолютно правильные меры, наращивая собственную оборонную мощь", - уточнил Ли Рён Нам.

По его словам, США должны вывести свои войска и вооружения с Корейского полуострова. "До тех пор, пока американский военный контингент будет дислоцирован в Южной Корее, нам не удастся устранить проблему, которая периодически приводит к эскалации", - отметил посол.

Ли Рён Нам также считает, что, усиливая напряженность в Восточной Азии, Соединенные Штаты вредят сами себе. "Такие действия не могут вызывать положительных эмоций, к тому же США обязательно придется расплачиваться за содеянное", - подытожил он.