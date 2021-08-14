{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Обновлено 

AP: талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы
© REUTERS/Mohammad Ismail, архив

ТАСС, 14 августа. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как сообщил представитель местного законодательного органа, талибы установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Талибы объявили о почти полном захвате столицы восточной афганской провинции Пактика
Радикалы призывают правительственные силы сложить оружие
Читать полностью