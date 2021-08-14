Талибы заявили о захвате района Сайед Карам в провинции Пактия на границе с Пакистаном

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) установили в ночь на субботу контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия. Об этом заявил на своей странице в Twitter-аккаунте официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. Он утверждает, что на сторону радикалов перешел глава местной полиции.

"Талибы и их союзники нанесли потери солдатам, захватили два танка и много оружия и боеприпасов", - отметил Муджахид. По его сведениям, правительственные войска отступили.

Источники в Кабуле пока не сообщали о ситуации в провинции Пактия, которая населена пуштунами и граничит на востоке с Пакистаном. Захват района Сайед Карам позволит талибам перерезать провинцию пополам и облегчит продвижение к административному центру Гардез.

В пятницу талибы взяли под контроль город Таринкот (административный центр провинции Урузган), а позже захватили Пули-Алам в 50 км южнее Кабула. Талибы овладели также ключевыми городами Герат и Кандагар - на западе и юге Афганистана. По оценкам экспертов, радикалы контролируют 70% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Их наступление на правительственные силы началось после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода американских войск.