Талибы объявили о почти полном захвате столицы восточной афганской провинции Пактика

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о практически полном захвате города Шарана (примерно в 200 км от Кабула) - столицы провинции Пактика на востоке Афганистана. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter-аккаунте.

"Бойцы исламского эмирата [Афганистан] вошли в город Шарана - столицу провинции Пактика. Все оборонительные системы противника захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены", - указано в сообщении.

Талибы призывают правительственные силы сложить оружие, утверждая, что для них в настоящий момент "это лучшая возможность <...> спасти свои жизни".

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории исламской республики, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.