Формирования талибов начали наступление на город Мазари-Шариф на севере Афганистана

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные формирования движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили в субботу о начале наступательной операции на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх. Об этом сообщил агентству Associated Press источник в руководстве радикалов. Ранее талибам удалось захватить два главных города соседних провинций, расположенных на севере страны: Пули-Хумри в Баглане и Файзабад в Бадахшане, который граничит с Таджикистаном.

В пятницу в Мазари-Шарифе было объявлено создании комитетов народного сопротивления (КНС) "для защиты северных районов страны от врагов афганского народа". 11 августа этот город посетил президент республики Ашраф Гани, он встречался с бывшими вождями Северного альянса, которые воевали на стороне многонациональных сил во главе с США во время контртеррористической операции против талибов в 2001 году. Лидер Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур и предводитель Национального исламского движения, маршал Абдул-Рашид Дустум заявили "о решимости дать отпор и разгромить войска талибов".

В субботу под контроль сторонников "Талибан" перешла провинция Логар, которая расположена в 80 км к юго-востоку от Кабула. Талибы объявили о практически полном захвате города Шарана (примерно в 200 км от Кабула) - административном центре провинции Пактика на востоке Афганистана. В соседней Пактии они овладели уездом Сайед Карам на пути к административному центру Гардез.

В пятницу талибы взяли под контроль город Таринкот (административный центр провинции Урузган), а позже захватили Пули-Алам в 50 км южнее Кабула. Талибы овладели также ключевыми городами Герат и Кандагар - на западе и юге Афганистана. По оценкам экспертов, радикалы контролируют 70% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Их наступление на правительственные силы началось после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода американских войск.