Президент Афганистана считает возможным скорое достижение прекращения огня в стране

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в субботу о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом, как передало Agence France-Presse , он сообщил в своем обращении к нации из Кабула.

"Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне, - заявил Гани. - Необходимо найти политическое решение, гарантирующее прочный мир и стабильность". По словам главы государства, он проводит консультации с правительством, политическими лидерами и международными партнерами.

В своем выступлении Гани указал также на необходимость "проведения реструктуризации сил безопасности и обороны, что является приоритетом номер один". Это высказывание президента прозвучало после случаев массовой сдачи солдат афганской армии в плен наступающим на их позиции сторонникам талибов.

Как передал ранее телеканал Al Hadath, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам "план по прекращению военной конфронтации". Этот документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, которые проходили на этой неделе в Дохе.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.