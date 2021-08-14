{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные США провели операцию против террористов в провинции Сирии Дейр-эз-Зор

Ранее в этом районе находился один из форпостов группировки "Исламское государство", который был ликвидирован в марте 2019 года

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Четыре вертолета ВВС США высадили в субботу десант на окраине населенного пункта Эль-Мухаймида на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство SANA, американские военнослужащие атаковали один из домов, где укрывались террористы, и взяли в плен одного боевика, которого увели с собой. Покидая селение, десантники взорвали постройку.

Никаких объяснений по поводу проведенной операции в Эль-Мухаймиде со стороны командования возглавляемой США антитеррористической коалиции пока не последовало.

Ранее этом районе находился один из форпостов экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который был ликвидирован в марте 2019 года курдскими формированиями "Сил демократической Сирии" (СДС).

Последняя высадка десанта американскими военными проводилась в феврале в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата, тогда были захвачены в плен три человека.

Военнослужащие США размещены на девяти базах в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, они оказывают помощь СДС в борьбе с бандами ИГ, которые активизировались в последнее время на северо-востоке Сирии.

Теги
СШАСирия
СМИ: националисты устроили драку с силовиками у офиса Зеленского
Читать полностью