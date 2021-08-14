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СМИ: националисты устроили драку с силовиками у офиса Зеленского

По данным издания "Страна", в ответ полиция применила слезоточивый газ
© Анна Марченко/ТАСС, архив

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Представители организации "Национальный корпус" (запрещена в РФ) спровоцировали столкновения с представителями силовых структур у здания офиса президента в Киеве. Как сообщило в субботу издание "Страна" в своем Telegram-канале, в ответ силовики применили слезоточивый газ.

"На Банковой (улица, где размещено здание офиса) начались столкновения Нацкорпуса и полиции. Билецкий (глава организации) отказался выполнять требование по досмотру при проходе к офису президента и приказал идти на прорыв. Полиция применяет газ. Идет мощная драка", - говорится в нем.

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