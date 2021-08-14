Около 10 силовиков получили травмы в столкновениях с националистами у офиса Зеленского

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Около 10 сотрудников силовых структур получили травмы в ходе столкновений у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в субботу. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

"Вследствие потасовки семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы", - рассказал он. Отмечается, что в настоящее время ситуация спокойная. В полиции сообщили, что по факту телесных повреждений, нанесенных сотрудникам силовых структур, открыто уголовное дело.

Ранее представители организации "Национальный корпус" (запрещена в РФ) организовали протестную акцию у здания офиса президента в Киеве, в ходе которой произошли стычки с силовиками. В ходе противостояния применялся слезоточивый газ, а со стороны националистов - петарды и дымовые шашки. Позже националисты выдвинулись к дому, где якобы проживает Зеленский, который расположен в центре Киева.

Организаторы протестной акции утверждают, что власть на Украине якобы готовится к "масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля", обвинив Киев в подготовке "сдачи национальных интересов страны".

Служба безопасности Украины (СБУ) 5 августа провела десятки обысков и семь задержаний членов харьковского "Нацкорпуса". 7 августа Шевченковский районный суд Киева взял под стражу задержанных членов организации. Их подозревают, среди прочего, в вымогательстве денег у сотрудников учреждений здравоохранения, бизнесменов из сферы ритуальных услуг. Отмечалось, что группа действовала на протяжении 2018-2021 годов. Главарями группы силовики называют Сергея Величко и Артема Мошенского. В ходе обысков СБУ изъяла крупные суммы денег, черновики учета поборов с предпринимателей, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции Украины.