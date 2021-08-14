СМИ: президент Афганистана уверен в скорой победе над талибами

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани выразил в субботу уверенность в скорой победе над талибами, передает телеканал Al Arabiya.

"Скоро мы нанесем поражение движению "Талибан" (запрещено в РФ)", - цитирует телестанция заявление президента. Ранее в субботу он объявил о начале срочных консультаций с правительством, политическими лидерами и международными партнерами с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и талибами. По информации афганского телеканала 1TVNews, на встрече, в частности, был представлен план обеспечения безопасности Кабула.

К настоящему моменту талибы контролируют уже 22 из 34 провинций Афганистана. Многие города сдавались без боя. По последним данным, несколько часов назад был захвачен город Меймене, административный центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана у туркменской границы.

Ранее днем официальный представитель талибов Забихулла Муджахид объявил о захвате ими столиц двух восточных провинций Пактика и Кунар - городов Шаран (примерно в 200 км от Кабула) и Асадабад. Кроме того, он информировал о том, что "Талибан" установило контроль над последним уездом в северной провинции Бадахшан - Куран-ва-Мунджан на границе с Пакистаном. По утверждениям Муджахида, во всех захваченных в течение сегодняшнего дня населенных пунктах солдаты "кабульской администрации" переходят на сторону талибов, которым также достается большое количество военной техники, оружия и боеприпасов.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории исламской республики, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.