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Байден распорядился принять меры в связи с землетрясением в Гаити

Координатором по этому вопросу назначили главу Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Советники в субботу проинформировали президента Соединенных Штатов Джо Байдена о землетрясении в районе Гаити. Как сообщил журналистам представитель Белого дома, американский лидер распорядился немедленно принять ответные меры, координатором по этому вопросу назначена глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

"Президент санкционировал немедленный ответ США", - заявил чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. В сообщении не уточняется, о каких именно ответных мерах идет речь.

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