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СМИ: "Талибан" контролирует около 90% территории Афганистана

Неподконтрольным остался Кабул и одноименная провинция

ТЕГЕРАН, 14 августа. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) на сегодняшний момент контролируют около 90% территории Афганистана. Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB, чей корреспондент находится в Кабуле.

По информации телеканала, на сегодняшний день правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. Радикалы контролируют большую часть территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.

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